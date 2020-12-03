Погода в Челябинске 4 декабря 2020: когда вернется тепло

Синоптики сделали прогноз на пятницу, 4 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики челябинского гидрометцентра сделали прогноз на пятницу, 4 декабря. Днем в городе термометры покажут -9,-11 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время похолодает до -19,-21. Синоптики обещают северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с.

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