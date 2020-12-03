Суд обязал мэрию Челябинска обрезать аварийные деревья

Мэрию Челябинска и управляющую компанию обязали провести обрезку аварийных деревьев в Советском районе
Фото: Олег УКЛАДОВ
Житель Советского района пожаловался в прокуратуру на аварийные деревья по улице Воровского между многоквартирными домами № 15, 15А, 15В, 17А. Ранее в этом дворе уже падали зеленые насаждения. Однако вопрос безопасности детей никого не волновал, с тех пор никаких мер никто не предпринимал. Только на прошлой неделе на улице Мебельной огромное сухое дерево упало на восьмилетнюю девочку. Ребенка с переломами руки и ноги госпитализировали в реанимацию.
Теперь, по решению суда, мэрия Челябинска и подрядчики обязаны провести обрезку растений, которые представляют опасность.
— Решением суда требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в пресс-службе прокуратура Челябинской области.
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