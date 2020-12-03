Ракеты и суперскоростные поезда. В Москве одобрены проекты южноуральских ученых

Алексей Текслер на федеральном уровне представлял южноуральский научно-образовательный центр. Фото: gubernator74.ru
В пятницу, 3 декабря, стало известно о победе Уральского научно-образовательного центра в федеральном конкурсном отборе. Уральский НОЦ получит господдержку как один из финалистов конкурса.
Заявку на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня представил губернатор Алексей Текслер.
НОЦ создан в июле 2019 года, в него вошли авторитетные высшие учебные заведения и научные центры Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
— Проект научно-образовательного центра поддержали ведущие вузы, научные организация и предприятия трех регионов. Ключевая цель Уральского НОЦа — лидерство России в создании передовых производственных технологий в направлениях: перспективные аэрокосмические комплексы, инновационные транспортные системы, ресурсосберегающая и безуглеродная энергетика, экологичные технологии производства продукции и утилизация отходов, — сказал Текслер на защите.
Сейчас в НОЦа входят 8 организаций научно-образовательного и производственного секторов. Портфель НОЦа — это 42 проекта. Четыре из которых — прорывные.
По словам председателя Наблюдательного совета УрФУ Дмитрия Пумпянского, разработка конкурентоспособных технологий, создание новых услуг и продуктов важны с точки зрения развития региональной экономики, роста ее промышленного потенциала. Урал может стать стать одним из ключевых центров инновационного развития России.
Гордость нашего НОЦ — это разработка полностью возвращаемой ракеты. Еще один важный проект: создание железнодорожного состава, развивающего скорость до 400 км/ч. При этом состав использует экологичные виды топлива.
Ученым предстоит заниматься разработкой перспективных технологий для атомпрома и реконструктивной хирургии.
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