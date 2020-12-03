В Челябинске установят новое освещение на пешеходных переходах

В Челябинске появится новая подсветка на пешеходных переходах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске пешеходные переходы с автономным светофором в тестовом режиме оборудуют новым освещением, сообщает комитет дорожного хозяйства.
В комитете окрестили подсветку «инновационным дорожным объектом». По задумке, оборудование должно зажигаться, как только пешеход подходит к переходу. После успешного результата, дорожники хотят подсветить и другие переходы с автономными светофорами. Где появится новое освещение, пока не уточняется.
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