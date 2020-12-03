Челябинский «Трактор» обыграл аутсайдера КХЛ, заставив понервничать болельщиков

Фото: ХК «Трактор»

«Трактор» одержал «валидольную» победу в гостях у рижского «Динамо» — одного из аутсайдеров КХЛ, наставником которого является экс-тренер черно-белых Петерис Скудра.

А как все хорошо начиналось! В первом периоде черно-белые трижды поразили ворота хозяев. Заброшенными шайбами отметились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Понтус Оберг. Набравшись сил во время перерыва, рижане наконец распечатали ворота «Трактора» — отличился Денис Паршин. На это Алексей Бывальцев ответил четвертой шайбой.

В заключительном периоде хозяева льда вернули в матч интригу, заставив челябинских болельщиков понервничать и поругать свою команду, сидя перед телевизором. Микс Индрашис и Робертс Мамчицс забросили по шайбе в ворота чешского голкипера «Трактора» Романа Вилла — 3:4. Надеясь перевести игру в овертайм, Петерис Скудра снял вратаря, но нет.

Сейчас «Трактор» находится на третьей строчке Восточной конференции. Следующая игра состоится в субботу, 5 декабря, против питерского СКА в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru