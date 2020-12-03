В Челябинске «депутат здорового человека» готов сдать мандат ради благополучия своей семьи

Николай Ольховский решил сдать мандат ради своей семьи. Фото: vk.com/Николай Ольховский

Челябинский активист и муниципальный депутат Николай Ольховский заявил, что готов сложить мандат. В июле он уволился из университета ради депутатской деятельности и попросил финансовой поддержки у своих единомышленников. Однако собранных средств Николаю Ольховому не хватает, чтобы обеспечивать свою семью.

— Я сумел собрать только 19 тыс. рублей ежемесячно. И сейчас мои сбережения заканчиваются. Если до 15 декабря я не смогу обеспечить себе и своей семье финансовые платежи в размере 45 тыс. рублей в месяц, я буду вынужден сложить мандат, — обратился Николай Ольховский к челябинцам.

Он подчеркнул, что не хочет заниматься общественно-политической деятельностью в ущерб своей семье.

— Друзья, решите, нужен ли вам в Челябинске депутат здорового человека, — добавил Николай Ольховский.

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