Двухлетнего ребенка с ожогами доставили в Челябинск на вертолете

Возле горбольницы №6 приземлился вертолет с маленьким пациентом. Фото: пресс-служба ГКБ №6

Сегодня, 3 декабря, в горбольницу №6 доставили двухлетнего ребенка с ожогами 30% кожи. Маленькая пациентка прилетела из Усть-Катава на вертолете санавиции. Как сообщили в пресс-службе ГКБ №6, это первая посадка на новенькой вертолетной площадке.

Травмы малышка получила в результате несчастного случая. Ей оказывают помощь специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии ожогового центра.

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