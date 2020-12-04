Выходные будут бесснежными. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Челябинской области в ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, обойдется без снегопадов, но в ночные часы будет достаточно холодно — столбики термометров в горнозаводской зоне могут опуститься до -24 °С.

Сегодня в Челябинске -9...-11 °С днем, северный и северо-западный ветер — 2-7 метров в секунду.

В выходные в регионе, по данным гидрометцентра, ожидается ветер неустойчивых направлений скоростью 0-5 метров в секунду, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью в субботу, 5 декабря, в Челябинске столбики термометров опустятся до -16…-18 °С, а днем потеплеет до -8…-10 °С. В области в ночные часы похолодает до -14…-19 °С, а в горах возможны заморозки до -24 °С, днем — -7…-12 °С, в низинах до -17 °С.

В воскресенье, 6 декабря, согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске будет прохладнее: -17…-19 °С ночью, и -9…-11 °С днем. В области в темное время суток — -14…-19 °С, в горах до -24 °С, и -8-13 °С в дневные часы.

Ранее мы изучали сайты с погодой, чтобы посмотреть, не растает ли Снегурочка к Новому году, каким будет декабрь и новогодняя ночь, да и в целом зима.

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