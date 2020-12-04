Дорожники убирали снег всю ночь. Фото: предоставлено комитетом дорожного хозяйства

Дорожники отчитались о проделанной за ночь работе по уборке дорог Челябинска. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, с 3 на 4 декабря рабочие вывезли с улиц 776,5 тонн снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 74 рабочих и 129 машин. Это 33 КДМ, 55 МТЗ, 17 погрузчиков, 21 самосвал, 3 автогрейдера, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Проводили механическую очистку улиц и остановок общественного транспорта от снега и мусора, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

В этом году в администрации Челябинска пересмотрели отношение к содержанию дорог. Порядок наводят на улицах теперь наводят несколько подрядчиков. Как рассказала мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске, это дает возможность после выпадения снега начинать уборку во всех районах одновременно. А еще глава города объяснила, как будут убирать дороги города, какие противогололедные смеси будут использовать этой зимой, и на чем сейчас сосредоточились дорожные службы.

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