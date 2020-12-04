Авария произошла на остановке «Публичная библиотека». Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Челябинске в ДТП с участием маршрутных такси пострадала 28-летняя женщина. Авария произошла на остановке «Публичная библиотека» около дома №59 по проспекту Ленина.

Маршрутки столкнулись в четверг, 3 декабря, в 13:25. Как рассказали в управлении ГИБДД по Челябинску, 27-летний водитель ПАЗа несвоевременно принял меры к снижению скорости и столкнулся с остановившимся для выставки пассажиров FIAT.

— В результате ДТП пассажирка ПАЗа — 28-летняя женщина — получила телесные повреждения, — добавили в Госавтоинспекции.

Госпитализация ей не потребовалась.

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