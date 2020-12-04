Без паники! Жителей Челябинска предупредили о взрывах

Взрывов могут испугаться не только люди, но и домашние животные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если вы услышали грохот, без паники! Это не метеорит. Жителей Челябинска предупредили, что сегодня, 4 декабря, с 9:00 до 12:00 будут проводиться взрывы на «Заводе пластмасс» в Копейске.

В это время в будут проводиться плановые подрывы, связанные с обеспечением технологического процесса.

1 декабря на заводе также проводились работы, что изрядно всполошило горожан. А на прошлой неделе сильный грохот напугал жителей поселка под Челябинском.

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