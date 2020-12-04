Браконьер не пройдет: в Челябинской области рисуют границы заповедников

В Челябинской области обрисовали границы 18 особо охраняемых природных территорий. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

По распоряжению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области утверждаются границы особо охраняемых природных территорий. В нынешнем году по региональной программе «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» обрисованы территории 18 заповедных мест Южного Урала.

Сейчас в регионе памятники природы, национальные парки и заказники занимают чуть более 7 % территории. В этом году, по словам директора НП «Таганай» Алексея Яковлева, Челябинскую область официально посетило около 2,5 млн. туристов. Плюс, столько же путешествовали по Южному Уралу дикарями.

Для сбережения природного богатства региона и нужны границы ООПТ.

— Было невозможно привлекать нарушителей к ответственности или ограничивать хозяйственную деятельность. Правительством региона и губернатором исправлена эта несправедливость. Следующей задачей станет полное обследование границ и проработка мероприятий по их сохранению и восстановлению. Будет развивать экологический туризм, — сказал замминистра экологии области Виталий Безруков.

Сохранению природного богатства Южного Урала глава региона уделяет особое внимание. Так, одним из положений регионального экологического стандарта стал вопрос расширения границ ООПТ и сохранения животного и растительного мира.

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