Инцидент произошел в Копейске. Фото: Копейск (В)Теме/vk.com

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении травматолога в городской больнице №1 Копейска. Как сообщили в пятницу, 4 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчину опросили и отпустили из-за расхождений в показаниях участников конфликта.

— Сотрудники установили и задержали молодого человека — одного из участников конфликта, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по челябинской области. — Он опрошен и отпущен. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, устраняются противоречия в показаниях участников конфликта, опрашиваются свидетели. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел ночью 2 декабря в травмпункте городской больницы №1 в Копейске. Двое молодых людей, на вид которым 17-20 лет, набросились с кулаками на дежурного травматолога. Врач получил серьезные травмы: сотрясение мозга, ушибы и гематомы лица.

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