Во дворах Челябинска открыли 79 бесплатных ледовых площадок (список адресов)

Бесплатные ледовые площадки в Челябинске будут обслуживать инструкторы. Фото МБУ "Спортивный город".
В зимнем сезоне 2020-2021 в Челябинске также будут работать 79 уличных дворовых площадок (хоккейных кортов). Корты находятся на содержании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». Часть катков уже открыта, остальные площадки планируется подготовить максимум до 20 декабря.
По словам директора МБУ «Спортивный город» Эркина Маматова примерно треть всех площадок этим летом была капитально отремонтирована (смонтированы новые борта, сетки ограждения). На каждой коробке работает инструктор, который следит за качеством подготовки льда, проводит занятия для детей и взрослых. На всех площадках также проведено освещение, что позволяет кататься и в темное время суток.
Список ледовых (хоккейных) площадок в Челябинске
Курчатовский район
Кыштымская, 3
Пр. Победы, 196
Комсомольский проспект, 85
Рабоче-Крестьянская, 18а
Комсомольский проспект, 78
Комсомольский проспект, 84а
Молодогвардейцев, 6
Комсомольский проспект, 101а
Ворошилова, 11
Красного Урала, 13
Пионерская, 4
Пионерская, 3
Комсомольский проспект, 37
Пр. Победы, 304
40 лет Победы, 10
Молодогвардейцев, 48
Комсомольский проспект 62 а
Калининский район
ул. Каслинская, 23
40 лет Победы, 35а
Университетская Набережная, 36
Горького, 81
Свердловский проспект, 41
Турбинная, 63
Пр. Победы, 125
Каслинская, 17Б
Чичерина, 29
Ленинский район
Южный Бульвар, 28
Шота-Руставели, 30
Ереванская, 20
Барбюса, 124
Гагарина 23
Электровозная 5-я 3Б
Барбюса, 3
Копейское ш. 39Б
Новороссийская 63
Металлургический район
Шоссе Металлургов, 35А
Шоссе Металлургов, 53А
Трудовая, 17-19
Театральный пер., 10-12
Пос. Аэропорт, 21
Коммунистическая, 7
Аральская 212
60 лет Октября 34
Советский район
Ширшова, 11
Белорецкая 32
Кузнецова,37
Челябинская, 8а (поселок Новосинеглазово)
Станционная, 16 (поселок Новосинеглазово)
Курчатова 19-а
Блюхера, 2
пос. Исаково, ул. Дорожная 1
Пос. Смолино пер. Дачный
Российская 258
Доватора 15
Тракторозаводский район
Ленина, 4А
Комарова 131Б
Бажова, 50
Пер. Артиллерийский, 6А
Хохрякова, 10
Хохрякова, 2а
Октябрьская, 5
Шуменская, 18
Мамина, 7
Культуры, 106
Героев Танкограда, 61
ОПМС-42
Пер. Передовой, 7
Танкистов, 138А
Танкистов 193 В
Хохрякова, 22
Героев Танкограда, 120
пер.Мамина,6
Конструктора Духова 8 (школа 116)
Центральный район
ул. Цвиллинга, 31
Петра Сумина, 26
Пос. Сосновка, Пионерская, 13
Российская, 163
Гидрострой, 11
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