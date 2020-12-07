Во дворах Челябинска открыли 79 бесплатных ледовых площадок (список адресов)

Бесплатные ледовые площадки в Челябинске будут обслуживать инструкторы. Фото МБУ "Спортивный город".

В зимнем сезоне 2020-2021 в Челябинске также будут работать 79 уличных дворовых площадок (хоккейных кортов). Корты находятся на содержании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». Часть катков уже открыта, остальные площадки планируется подготовить максимум до 20 декабря.

По словам директора МБУ «Спортивный город» Эркина Маматова примерно треть всех площадок этим летом была капитально отремонтирована (смонтированы новые борта, сетки ограждения). На каждой коробке работает инструктор, который следит за качеством подготовки льда, проводит занятия для детей и взрослых. На всех площадках также проведено освещение, что позволяет кататься и в темное время суток.

Список ледовых (хоккейных) площадок в Челябинске

Курчатовский район

Кыштымская, 3

Пр. Победы, 196

Комсомольский проспект, 85

Рабоче-Крестьянская, 18а

Комсомольский проспект, 78

Комсомольский проспект, 84а

Молодогвардейцев, 6

Комсомольский проспект, 101а

Ворошилова, 11

Красного Урала, 13

Пионерская, 4

Пионерская, 3

Комсомольский проспект, 37

Пр. Победы, 304

40 лет Победы, 10

Молодогвардейцев, 48

Комсомольский проспект 62 а

Калининский район

ул. Каслинская, 23

40 лет Победы, 35а

Университетская Набережная, 36

Горького, 81

Свердловский проспект, 41

Турбинная, 63

Пр. Победы, 125

Каслинская, 17Б

Чичерина, 29

Ленинский район

Южный Бульвар, 28

Шота-Руставели, 30

Ереванская, 20

Барбюса, 124

Гагарина 23

Электровозная 5-я 3Б

Барбюса, 3

Копейское ш. 39Б

Новороссийская 63

Металлургический район

Шоссе Металлургов, 35А

Шоссе Металлургов, 53А

Трудовая, 17-19

Театральный пер., 10-12

Пос. Аэропорт, 21

Коммунистическая, 7

Аральская 212

60 лет Октября 34

Советский район

Ширшова, 11

Белорецкая 32

Кузнецова,37

Челябинская, 8а (поселок Новосинеглазово)

Станционная, 16 (поселок Новосинеглазово)

Курчатова 19-а

Блюхера, 2

пос. Исаково, ул. Дорожная 1

Пос. Смолино пер. Дачный

Российская 258

Доватора 15

Тракторозаводский район

Ленина, 4А

Комарова 131Б

Бажова, 50

Пер. Артиллерийский, 6А

Хохрякова, 10

Хохрякова, 2а

Октябрьская, 5

Шуменская, 18

Мамина, 7

Культуры, 106

Героев Танкограда, 61

ОПМС-42

Пер. Передовой, 7

Танкистов, 138А

Танкистов 193 В

Хохрякова, 22

Героев Танкограда, 120

пер.Мамина,6

Конструктора Духова 8 (школа 116)

Центральный район

ул. Цвиллинга, 31

Петра Сумина, 26

Пос. Сосновка, Пионерская, 13

Российская, 163

Гидрострой, 11

Худякова, 21

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