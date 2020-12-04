Предприятие после вмешательства прокуратуры устранило нарушения. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Частичное отсутствие теплоизоляции на трубах в Ленинском районе обернулось штрафом в 20 тысяч рублей для МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Нарушения выявила прокуратура, проверяя подготовку теплосетей к отопительному сезону.

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева уточнила, что энергоустановки должны содержаться в работоспособном состоянии. Это касается всего оборудования. Обслуживающие организации должны, в том числе, выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию.

— Частичное отсутствие тепловой изоляции выявили на участках теплосетей в Ленинском районе, переданных МУП «ЧКТС» на праве хозяйственного ведения, — рассказала Наталья Мамаева. — За нарушение правил эксплуатации тепловых сетей прокуратурой Челябинска руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ростехнадзор со своей стороны по постановлению прокурора Челябинска оштрафовал организацию на 20 тысяч рублей по статье 9.11 КоАП («Нарушение правил эксплуатации тепловых сетей»). В настоящее время нарушения устранены.

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