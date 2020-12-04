Берите ключи! В Челябинске сдадут еще один дом-долгострой

Еще 78 челябинских семей, участников долевого строительства, получат долгожданные ключи от квартир. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долгожданная новость пришла из Москвы. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства решил вопрос завершения 42 проблемных домов в 10 регионах России. В том числе, ключи от долгожданного жилья получат 78 семей, участников долевого строительства СК «Сервис Проект».

11-этажный дом расположен на ул. Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Строить его начали пять лет назад. Обещали завершить стройку через два года, но компания обанкротилась. Люди жили надеждой, ведь стройка замерла, когда дом был в высокой степени готовности.

Этот дом входит в жилой комплекс «Яркая жизнь», где возводились четыре многоэтажки. По одной из них работы завершили с привлечением инвестора, по второй (дом №6 СК «Дедал-Комид») набсовет Фонда принял решение в этом году. Вопрос по еще одному дому «Яркой жизни» — на рассмотрении Фонда.

Вопрос соблюдения прав дольщиков — на контроле губернатора Алексея Текслера. Благодаря его активной работе с руководством Наблюдательного Совета Фонда защиты прав дольщиков положительное решение принято по возведению 22 проблемных домов в Челябинской области.

До конца года НС рассмотрит еще несколько проблемных домов в разных регионах. Среди них — девять долгостроев в нашем регионе.

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