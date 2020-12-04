В Челябинске достроят проблемный дом ЖК «Яркая жизнь»

Дом находится в высокой степени готовности. Фото: наш.дом.рф

78 обманутых дольщиков ЖК «Яркая жизнь» получат долгожданные квартиры в доме на улице Профессора Благих, 7. Решение о достройке проблемного дома принял Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

11-этажный дом в 2015 году начала возводить компания «Сервис Проект». Сдать многоэтажку должны были еще во втором квартале 2017 года.

Сроки завершения строительства пока не называют. Однако до 2023 нужно завершить работы по всем проблемным объектам.

— На следующей неделе на сайте регионального фонда появится информация по шагам. Фонд через суд будет брать на себя права по достройке, потом искать подрядчика, при необходимости корректировать проект, — пояснили в пресс-службе регионального Минстроя.

Всего в ЖК «Яркая жизнь» возводились четыре многоэтажки. По одной из них работы завершили с привлечением инвестора, по второму (дом №6) было принято решение в этом году. Еще один дом «Яркой жизни» на данный момент остается на рассмотрении Фонда.

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