Больше ста тысяч порций: пограничники Челябинской области выявили крупную партию снюса на границе с Казахстаном

Фото: Пограничное управление ФСБ по Челябинской области

Пограничники Челябинской области выявили крупную незаконную партию снюса в грузовике на границе с Казахстаном. Во время осмотра автомобиля сотрудники таможни нашли 6 тыс. коробок табачной смеси, распределенной на 120 тыс. индивидуальных порций. На всем товаре не было соответствующих маркировок.

Помимо этого, грузовик вез 113 499 капсул БАДов «Устранение лишнего веса, токсичности, уход за кожей», а также 18 тыс. капсул B-FIT, в которых может содержаться запрещенное в РФ вещество «сибутрамин».

Фото: Пограничное управление ФСБ по Челябинской области

— Установлено, что груз направлялся на склад в Екатеринбург, после чего планировалось его распределение для отправки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск и ряд других городов, — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Фото: Пограничное управление ФСБ по Челябинской области

В прошлом году снюс стал набирать резкую популярность у подростков, шестиклассницу одного из лицеев даже отчислили за то, что она продавала его одноклассникам. Чуть позже депутаты приняли закон, согласно которому в Челябинской области нельзя продавать эту табачную смесь детям до 18 лет.

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