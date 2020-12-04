По камерам было видно, что убегали двое. Но по подозрению в поджоге задержали троих. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске задержали троих подозреваемых в поджоге автомобиля BMW X1 журналиста Znak.com Марины Малковой. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Мужчин задержали в Коркино сотрудники угрозыска челябинского УМВД совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью регионального полицейского главка. Силовую поддержку оказывал ОМОН управления Росгвардии.

— Задержанные по подозрению в совершении поджога автомобиля — ранее судимые жители Коркино, мужчины 1990 и 1999 годов рождения, — уточнили в ведомстве. — Двое из задержанных помещены в изолятор временного содержания. В отношении третьего проводятся следственные действия.

Обстоятельства произошедшего и мотивы преступления следователи устанавливают в рамках уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

BMW X1 Марины Малковой вспыхнула во дворе дома, где живет журналист, 23 ноября в 23:40. Огонь тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. В качестве предварительной версии причины возгорания в МЧС тогда называли поджог https://www.chel.kp.ru/online/news/4093080/.

Сама Малкова не исключает, что поджог может быть связан с ее профессиональной деятельностью.

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