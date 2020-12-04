Адвокат просит смягчить, прокурор — ужесточить: суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Тефтелева

Бывшему мэру Челябинска дали три года колонии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба по делу бывшего мэра Евгения Тефтелева. Вынесенный ему приговор обжаловали обе стороны: прокурор просит увеличить срок наказания до 6,5 лет и повысить штраф до 75 млн рублей, а защитник настаивает на смягчении наказания и уменьшения штрафа до 3-5 млн рублей.

— Рассмотрение дела назначено на 23 декабря, 11:00, — добавила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, в конце октября Тефтелеву назначили наказание в трех лет колонии, а также штраф в размере 37,5 млн рублей. Такой приговор ему вынесли за взятку, которую он вымогал вместе с бывшим начальником управления капстроительства администрации Челябинска Пашковым.

ФСБ опубликовала видео обысков в квартире Тефтелева в декабре прошлого года, которые прошли в Магнитогорск. На днях эти пятикомнатные апартаменты выставили на продажу. 2 декабря стало известно, что от коронавируса умерла мать Евгения Тефтелева, бывшему градоначальнику не разрешили с ней попрощаться.

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