ЧМК произвел металлопрокат для нового месторождения «Южуралзолота»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел более 460 тонн металлопроката для проекта по освоению месторождения золота «Высокое» в Красноярском крае.

Проект освоения предусматривает создание необходимой инфраструктуры, горнотранспортного комплекса, золотоизвлекательной фабрики, вахтового поселка и дороги. Для изготовления металлоконструкций на этом месторождении ЧМК произвел 460 тонн листа, балки и швеллера. Поставила продукцию комбината металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Подтвержденные эксплуатационные запасы месторождения «Высокое» составляют около 50 тонн золота. Группа «Южуралзолото» — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний.

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