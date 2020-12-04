Жители Челябинской области полностью перешли на шоппинг в онлайн

Сумасшедшие распродажи подогрели внимание южноуральцев к онлайн-шопингу.

По данным аналитиков МТС, количество обращений покупателей к сайтам и приложениям интернет-магазинов выросло на 300% по сравнению с прошлым годом. Рекордный спрос в данной категории ресурсов пришелся лишь на 3 декабря и составил 314% по сравнению с прошлым годом. Рост интереса к покупкам онлайн обусловлен началом сезонных распродаж, активным поиском подарков к новогодним праздникам и сложной эпидемиологической обстановкой.

Высокая активность челябинцев в интернет-магазинах также повлияла на количество обращений к банковским сервисам. К концу ноября и в первых числах декабря жители Челябинска проявили повышенный интерес к банковским сайтам и приложениям и обращались к ним на 140% чаще, чем в прошлом году.

Большой популярностью у южноуральцев традиционно пользуются онлайн-кинотеатры и сервисы просмотра видео — в начале декабря количество обращений к ним увеличилось на 234% по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что сейчас многие жители региона предпочитают сокращать расходы и избегать риска при посещении кинотеатров и ТРЦ.

Кроме того, с первых чисел декабря аналитики МТС зафиксировали увеличение цифровой активности челябинцев на удаленке — об этом говорит рост интереса к сервисам для видеоконференций и платформам для дистанционной работы на 120% по сравнению с прошлым годом. Такие изменения могут быть связаны с увеличением числа компаний, которые перевели сотрудников на дистанционную работу.

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