Чиновников в Челябинске оставят без шампанского и новогодних подарков

Челябинцы стали добрее и отзывчивее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые челябинские компании в тяжелый коронавирусный год решили отказаться от новогодних подарков для партнеров, чиновников и банков. Бюджеты, запланированные на презенты, они решили направить на благотворительность.

Одна из таких компаний обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой с просьбой порекомендовать фонды, в которые можно отправить деньги.

— Этот год сложный и тратить эти деньги на торты и шампанское не хочется, не то время, — признаются в компании. — А партнерам мы подарим открытки с указанием, куда и зачем пошли деньги на их подарки.

Как сообщила КП-Челябинск Евгения Майорова, компания выполнила задуманное.

— Челябинцы готовы помогать, но не хотят быть обманутыми. Хочется, чтобы было все прозрачно, и помощь дошла до тех, кому предназначалась, — рассказала она.

Это не единственная добрая история в Челябинске. В этом году становится все больше людей, которые отказываются от подарков на дни рождения, свадьбы, Новый год и отдают эти деньги на благотворительность. Еще несколько историй и объяснения психологов, почему эта тема так популярна — читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru