Пассажирки легковушки скончались на месте, водитель в коме. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

В Челябинской области в лобовом столкновении LADA Granta и автобуса Next, перевозившем восемь человек, погибли две девушки, впал в кому мужчина и еще один человек пострадал. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла сегодня около 12:40 в Сосновском районе — на пятом километре дороги Рощино — Новое поле.

— 21-летний водитель, управляя LADA Granta, по предварительным данным не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Next, под управлением 57-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован, он находится в коме. Его пассажиры — две 18-летние девушки — скончались на месте происшествия.

В пассажирском автобусе пострадавший тоже есть, но ему госпитализация не потребовалась. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области / Vk.com

Все обстоятельства аварии в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. Известно, что LADA Granta управлял житель Таджикистана. Его автомобиль двигался со стороны поселка Рощино. В автобусе находилось восемь человек. В ГИБДД уточняют, что в нем также есть пострадавший, но кто именно — водитель или один из пассажиров — на данный момент неизвестно.

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