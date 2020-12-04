В Челябинске брат и сестра открыли подпольные казино и «отмывали» деньги

Игровые автоматы работали на улицах Западной (Смолино) и Львовской (Челябинске) Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинске отдали под суд брата и сестру, организовавших подпольные казино в Ленинском районе и поселка Смолино. С октября 2018 по февраль 2020 в разных точках города работали более 100 игровых автоматов. Вместе с ними перед законом будут отвечать еще девять человек — они работали операторами, охранниками, а также отвечали на техническую часть.

По версии следствия, на «одноруких бандитах» они заработали 36 млн рублей. Из них 2,2 млн потратили на погашение долгов и приобретение недвижимости.

— Кроме того, руководители организованной группы в целях воспрепятствования расследованию уголовного дела совершили вмешательство в деятельность органов предварительного следствия путем привлечения неосведомленных лиц к вскрытию опечатанного помещения и вывозу игрового оборудования, — рассказала старших помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Преступную группу будут судить по трем статьям: «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), «Отмывание денег, приобретенных в результате совершения преступления» (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), «Воспрепятствование производству предварительного расследования» (ч. 2 ст. 294 УК РФ).

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