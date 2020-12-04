Понять и решить: Tele2 в Челябинске рассказала о сервисе по другим правилам

Фото: предоставлено Tele2

Сервис по другим правилам, цифровые каналы взаимодействия с клиентами, виртуальный помощник, «Школа цифрового клиента», прямые эфиры, – все это дистанционный сервис Tele2. За ним стоит ежедневная круглосуточная работа сотрудников контактных центров. Специалисты компании в рамках недавней онлайн-конференции подробно рассказали об услугах, которые есть сегодня в портфеле Tele2 и о формате общения с клиентами. Сегодня возможности контактных центров оценили уже десятки миллионов жителей России.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ

- Сервис по другим правилам – многоканальная система, ориентированная на единый подход к каждому клиенту, - отметила руководитель дистанционного сервиса Tele2 Елена Юрина. – Любые обращения наших абонентов решаются для них максимально эффективно. В личном кабинете, по звонку в контакт-центр, в чате, в социальных сетях – везде клиент Tele2 получает качественный сервис. В Челябинском центре личной поддержки работает около 600 сотрудников, включая линейный персонал. Операторы контакт-центра ежедневно обрабатывают в среднем по 20-22 тысячи обращений.

Елена также справедливо отметила, что главное в корпоративной культуре компании – эмпатия и большое желание помочь клиенту решить тот или иной вопрос.

Сотрудник сам принимает решение, как лучше помочь клиенту, кстати, нередко выходя за рамки обычного, общепринятого формата. В этом еще одна уникальная черта дистанционных сервисов Tele2. Главная задача – чтобы клиент получил максимум нужной информации и решил свой вопрос, даже если он не относится к мобильной связи напрямую. И это удается. Более 95 процентов абонентов, которые обращаются в контакт-центр, ставят «пятерки» за качество обслуживания.

- Самый массовый, быстрорастущий сервис клиентов Tele2. – Личный кабинет. Эта опция открывает очень большие возможности. Решить тот или иной вопрос. Найти нужную информацию. Поменять, подключить услугу и прочее. Клиент всегда получает поддержку, .- сказала Елена Юрина.- Есть сервис «Маркет Tele2», там клиенты могут самостоятельно покупать и продавать пакеты минут, Гб и SMS. Tele2 была первой компанией на рынке, предоставившей на рынке данную услугу. Компания запускает такие сервисы, которые действительно популярны, востребованы, выгодны абонентам. Все здесь решается быстро, а сам алгоритм очень понятный. Для справки:

- За 6 месяцев 2020 года количество обращений через личный кабинет возросло примерно на 25 процентов и по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило более 90 млн. Примерно треть клиентов Tele2 сегодня предпочитает пользоваться личным кабинетом. В целом цифровая трансформация продаж и сервиса Tele2 с 2016 года выросла с 33 до 95,5 процента.

- Цифровое взаимодействие с клиентами получило продолжение и в рамках «Школы цифрового клиента». Это полезный и яркий контент о продукте и сервисе Tele2. Компания разместила уже более 30 публикаций на эту тему (более 1 млн просмотров, 15 тысяч лайков и 24 тысяч комментариев, что говорит об эффективности обратной связи с клиентами).

- Служба личной поддержки Tele2 – это разговор в прямом эфире. За два последних года в было проведено 9 таких эфиров, которые просмотрели более 2,5 млн человек. В рамках трансляций специалисты компании отвечают на все интересующие клиентов вопросы.

РЕШИТЬ ЗА 40 СЕКУНД

Tele2 сегодня – это гибкий алгоритм общения с клиентами. По словам специалистов, большая часть абонентов предпочитает пользоваться личным кабинетом, но голосовое взаимодействие с клиентами через службу поддержки – это также очень популярный сервис. На третьем месте – цифровое взаимодействие, в основном через социальные сети и чаты (кстати, в чат можно зайти и из личного кабинета абонента).

Руководитель контактного центра Tele2 в Челябинске Наталья Яшина ярко обрисовала тех сотрудников, кто работает «на переднем крае» – «Супергерои среди нас». 60 процентов коллектива – это девушки, 40 процентов – молодые люди. Среднее время решения вопроса – 40 секунд. Львиная доля вопросов решается уже при первом обращении. Отметим, что сотрудники контактного центра Tele2 пользуются 18 каналами связи, отвечают на вопросы в чатах, в социальных сетях. Оператор личной поддержки по просьбе клиента Tele2 может отправить поздравление любимой или любимому, маме, родным близким. В компании рассказали такой любопытный случай, когда молодой человек попросил Tele2 извиниться перед подружкой. Сотрудники нашли нужные, теплые слова для возлюбленной… Потом узнали, что девушка простила парня и вскоре они сыграли свадьбу

СПАСИТЕ, МЫ НА ЛЬДИНЕ

- Голосовая консультация сегодня, пожалуй, самый активный и популярный сервис. В службу поддержки контактного центра приходят самые разные и уникальные вопросы. Да, основные – это про тарифные планы, подключение сервисов, настройки мобильного интернета. Все решается оперативно. Но есть и необычные. Например, недавно клиенты попросили помочь с выполнением домашнего задания по физике. Сотрудник сумел найти ответ и на этот вопрос, - отмечает Наталья Яшина. - А однажды позвонили парень и девушка из Омска, их на льдине отнесло от берега. Оператор не растерялся и позвонил в МЧС. Потом сотрудники МЧС сообщили ему, что молодых людей успешно эвакуировали и он спас им жизнь. Уникальность нашей службы в том, чтобы постараться помочь клиенту даже в самой сложной ситуации. Отказов со стороны наших операторов не поступает. У нас работают не роботы, а живые сотрудники, готовые отвечать на реальные вопросы. Открытость – это одна из основополагающих черт корпоративной культуры Tele2.

Кстати, в компании традиционно проходят «Дни открытых людей». Это когда топ-менеджеры, первые лица компании «идут в поля» - сами выходят на работу в розницу или садятся за рабочие места операторов и отвечают на все интересующие вопросы со стороны клиентов. Обучение сотрудников контактных центров Tele2 – это хорошо отлаженный механизм, постоянное совершенствование навыков, знаний и умений. Есть даже свой «институт адаптации для новых сотрудников». Обучающие программы разработаны под потребности бизнеса. В контактном центре Tele2 в Челябинске отметили, что примерно 100 сотрудников в год получают повышение – индекс личностного роста – 81% (с 2009 года число сотрудников контактного центра в Челябинске увеличилось в 15 раз).

Достижения Tele2 в 2020 году, награды:

«Хрустальная гарнитура» (5 наград) - международная премия лучших из лучших в индустрии контакт-центров (состязались свыше 310 номинантов из более чем 100 компаний России и стран СНГ).

CX World Awards (6 наград) - профессиональная премия в индустрии клиентского опыта (награда вручается за достижения в построении бизнеса «с человеческим лицом»).

Contact Center World (6 наград) - Награда присуждается за самые интересные и успешные проекты, стратегии, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации в сфере клиентского сервиса, а также лучшим сотрудникам, руководителям и командам в индустрии клиентского опыта. Международные эксперты отметили индивидуальный подход Tele2 к обслуживанию абонентов, инновационность решений, использование соцсетей в клиентском сервисе и уникальные подходы к рекрутингу операторов. За победу в конкурсе боролись более 1600 компаний из 50 стран мира.

Материал предоставлен компанией Tele2