С детского сада в Челябинской области потребовали круглую сумму за травму ребенка

Мальчик сломал зуб и получил сотрясение, упав на прогулке. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Еманжелинске 4-летний детсадовец упал на прогулке. Сломал коронку зуба и получил сотрясение. Прокуратура провела проверку инцидента и установила, что за ребенком не досмотрели воспитатели. Хотя они по закону несут ответственность за жизнь и здоровье детей.

По заключению эксперта, мальчик получил легкий вред здоровью. Прокуратура велела директору садика устранить нарушения закона. Сотрудника, допустившего оплошность, привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Кроме того, в интересах малолетнего прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дошкольного учреждения 30 тыс. рублей в счет возмещения компенсации морального вреда, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суда иск прокурора удовлетворил.

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