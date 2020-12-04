За махинации с землей Валишину дали условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в пятницу, 4 декабря, смягчил приговор экс-главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, осужденного ранее за застройку берега Увильдов коттеджами. Срок наказания для чиновника снижен до трех лет условно. Кроме того, ему не придется возмещать главному управлению лесами региона 2,7 миллиона рублей, назначенных судом первой инстанции в качестве компенсации морального вреда.

Аргаяшский районный суд 31 января 2020 года признал Исрафиля Валишина виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Челябинский облсуд в апелляционном порядке изменил это решение.

— Судебная коллегия по уголовным делам областного суда переквалифицировала действия осужденного на часть 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, главой органа местного самоуправления»), — рассказали в пресс-службе облсуда. — В связи с этим срок наказания снижен до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года (вместо изначальных 4 лет условно с испытательным сроком в 4,5 года). Срок лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на госслужбе и в органах местного самоуправления, снижен до 1,5 лет (вместо изначальных 2 лет).

Облсуд также отменил приговор Аргаяшского суда по иску о возмещении 2,7 миллиона рублей ГУ лесами в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в 2011-2013 годах, как установил суд, Исрафиль Валишин выдал разрешение на строительство десяти домов в защитных лесах и охранной зоне памятника природы — заповедного озера Увильды. Таким образом государству был причинен ущерб в размере более 2,5 миллиона рублей.

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