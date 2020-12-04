Квартирный вопрос: в Челябинске на жилье врачам направят 200 миллионов

В Челябинской области 200 миллионов рублей направят на покупку жилья врачам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера власти региона продолжают решать вопрос дефицита врачей. Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в проекте бюджета-2021 заложено 200 млн. руб. на покупку и строительство жилья для медработника в глубинке.

Жизнь показала, что медик, уезжающий в провинцию, не хочет жить в квартире при фельдшерско-акушерском пункте, даже если это современный ФАП. И вообще, жить в квартире, например, в Варне, — не совсем логично. Куда как комфортнее жить в своем доме, с приусадебным участком.

Кстати, о ФАПах. Регион отказался от возведения капитальных строений: это долго, дорого, подрядчики часто срывают сроки. Потому со следующего года в области будут строить быстровозводимые модульные фельдшерско-акушерские пункты, средняя стоимость которых — 6,5 млн. руб.

Еще одним шагом для подготовки врачей станет так называемый губернаторский набор в ординатуру: в 2021 году 25 мест будет отдано желающим по окончании медуниверситета работать в глубинке. Студенты-ординаторы будут учиться бесплатно и получать стипендию.

Третье направление решение кадрового вопроса в южноуральской системы здравоохранения — создание 225 дополнительных бюджетных мест в медицинских коллеждах.

И, конечно, огромным стимулом станет строительство новых поликлиник и больниц. Так, в следующем году начинается проектирование современной долгожданной больницы в Златоусте, хирургического корпуса в Нязепетровске, поликлиники в Миасском и еще нескольких географических точках на карте Южного Урала.

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