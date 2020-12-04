В Челябинской области пьяный водитель устроил ДТП, выехав на встречную полосу

В районе «Вишневой горки» столкнулись две иномарки. Фото: скрин видео vk.com/Регион-74 | Челябинск

Сегодня, 4 декабря, в районе «Вишневой горки» 55-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, двигавшейся навстречу. В результате оба водители получили травмы.

— В ходе оформления ДТП сотрудники ГАИ выявили признаки опьянения у водителя автомобиля Hyundai. Однако он отказался от процедуры медицинского освидетельствования, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В итоге на виновника аварии составили административный протокол за отказ проходить медосвидетельствование (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Обоих водителей доставили в медучреждение. Насколько тяжкие травмы они получили, не уточняется.

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