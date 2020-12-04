В Челябинске инвалида без ног заставляют убрать пандус в подъезде

Чтобы попасть в квартиру Ильязу Зинурову, нужно преодолеть десять ступеней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

81-летнего инвалида-колясочника Ильяза Зинурова через суд пытаются заставить убрать электрический пандус в подъезде. Требование о демонтаже направило товарищество собственников жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко со ссылкой на СМИ.

Юлия Сударенко уже созвонилась с инвалидом и планирует принять участие в судебном процессе.

— Сегодня доступной среде для людей с инвалидностью уделяется большое внимание. Нередко поступают обращения, когда человек не может выйти из дома, потому что нет технической возможности переоборудовать помещение. В этой ситуации подъемник уже установлен и его демонтаж — вопиющее нарушение прав гражданина. Этого мы не можем допустить, — отметила Юлия Сударенко

Напомним, Ильяз Зинуров потерял ноги еще в 19 лет на производственной аварии ЧМК. Несмотря на инвалидность мужчина заслужил звание почетного металлурга. Два года челябинцу мешали установить подъемник в подъезде. Вопрос удалось решить только после вмешательства следственного комитета и губернатора Челябинской области.

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