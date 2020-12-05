Восемь лет спустя: в Челябинской области будут судить еще троих участников бунта в копейской колонии

Массовые беспорядки продолжались с 24 по 25 ноября 2012 года Фото: "КП" Архив

История с бунтом в копейской колонии №6, который случился восемь лет назад, продолжается. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело еще троих участников мятежа по статье «Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

— По версии следствия, осужденные, недовольные условиями содержания в исправительной колонии № 6, преследуя цель отстранить администрацию учреждения от фактического руководства, добиться возможности беспрепятственно пользоваться средствами мобильной связи, сетью «Интернет», получать иные не предусмотренные законом привилегии, организовали массовые беспорядки, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Дело будет рассматривать Копейский городской суд.

— За организацию и участие в массовых беспорядках в этой исправительной колонии уже осуждено 19 лиц, — добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами и уничтожением имущества, продолжались с 24 по 25 ноября 2012 года. По официальной версии, озвученной тогда, 250 осужденных перед обедом отказались заходить в столовую и остались стоять на морозе во дворе жилой зоны. Зеки требовали отпустить сокамерников, которых накануне поместили в штрафной изолятор за нарушение тюремного режима.

Между тем, правозащитники говорили, что конвоиры избили нескольких человек. Они требовали встречи с прокурором и потребовали показать помещенных в ШИЗО, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. У стен тюрьму собралось порядка 300 человек «группы поддержки», многие были пьяны. Подробности истории, — по ссылке.

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