Успех зависит от личной ответственности: промышленным предприятиям Южного Урала рекомендовали не загрязнять экологию

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Власти Челябинской области презентовали новый экологический стандарт — свод правил по улучшению окружающей среды. Он вступит в силу с 2021 года. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», часть этих правил начали внедрять еще до оформления в единый пакет. Так, например, региональное правительство продолжит развивать особо охраняемые природные территории и подписывать соглашения с заводами по снижению выбросов в воду, воздух и на почву. Отдельной строкой выделен транспорт, его и дальше будут переводить на чистые виды топлива. Кроме того, усилят мониторинг и аудиторские проверки.

— Одно «но» — предприятиям-загрязнителям пока лишь рекомендовано придерживаться утвержденного свода, то есть характер добровольный и успех зависит от личной ответственности промышленников, — рассуждают авторы «Челябушки». — В целом же, экостандарт это свежо, современно и в новинку: наш регион стал первым в России, где он вообще существует. Слово чиновники сдержали. Разработку анонсировали в ходе предвыборной кампании губернатора Алексея Текслера, на все про все ушло около года.

Осталось почувствовать изменения, а среднестатистический челябинец, как известно, видит их невооруженным глазом.