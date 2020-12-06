Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 6 декабря в регионе зафиксировано 28 452 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 302 южноуральцев, 4 из которых — школьники. При этом выздоровели 159 человек, а с начала пандемии перебороть болезнь удалось 18 019 пациентам. Под наблюдением специалистов остаются 9 437 человек.

Помимо этого, за сутки умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Трое мужчин 43, 69 и 84 лет умерли непосредственно от вируса, а остальных он был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — женщина, 69 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 78 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 85 лет;

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 57 лет;

— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 88 лет;

— гипертоническая болезнь, атеросклероз аорты — женщина, 66 лет;

— сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — женщина, 61 год;

— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — мужчина, 69 лет;

— поликистоз почек, хроническая почечная недостаточность — женщина, 68 лет.

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