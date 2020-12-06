Назван размер ущерба от горящей маршрутки в центре Челябинска

Горящий ПАЗ остановился возле парковки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пламя от горящей маршрутки на проспекте Ленина повредило три припаркованных иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Суда по фото, у одной из них сильно обгорел багажник, лопнуло два стекла.

Сам ПАЗик теперь сгодится только на металлолом — он выгорел до тла.

Управление транспорта пока не планирует проводить дополнительные проверки маршрутчиков — рейды и без того проходят регулярно.

— Мы так несколько раз в неделю подводим совместные рейды с технадзором и ГИБДД. Если есть неисправности, эксплуатация с которыми запрещена, машину снимают с линии, а перевозчика штрафуют. О том что транспорт должен быть исправном состоянии напоминаем им регулярно, — прокомментировал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

Сам автобус теперь только в металлолом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, ПАЗик, работающий на маршруте №22, загорелся во время движения. Трое пассажиров и водитель успели эвакуироваться. Причина ЧП выясняется.

— Ясно одно — транспорт не справляется с нагрузками, связанными с низкими температурами. В связи с этим, МЧС рекомендует всем владельцам транспортных средств пройти необходимое техническое обслуживание. Если что-то не работает или работает не так, как следует, нужно обратиться за ремонтом. Более того, в любом виде транспорта должен быть исправный огнетушитель! — напоминают в МЧС.

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