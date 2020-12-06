В лобовой аварии на трассе под Челябинском погибли два водителя

Фото: ГИБДД Челябинской области
Авария произошла накануне в Еманжелинском районе. В два часа дня ничего не предвещало беды, 79-летний водитель за рулем «ВАЗ-2101» ехал по трассе и в какой-то момент вылетел на встречную полосу. Там ехал автомобиль Lada Granta, за рулем которого сидел 44-летний мужчина. Машины столкнулись лоб в лоб.
— В результате ДТП оба водителя скончались в городской больнице № 1 Еманжелинска, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Фото: ГИБДД Челябинской области
В обоих автомобилях не было пассажиров.
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