Челябинск вошел в десятку городов, любящих смотреть «Голубой огонек» в новогоднюю ночь

Без выступлений эстрадных звезд не обходится ни один Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинск вошел в десятку городов, жители которых любят смотреть «Голубой огонек» в новогоднюю ночь. К такому выводу пришло исследовательское агентство Zoom Market, проведя опрос среди жителей 25 населенных пунктов.

Город Челябинск оказался на девятом месте, а лидерами стали жители Саратова, Иваново и Перми. Всего в новогоднюю ночь телевизор смотрят 86% россиян, 56% из которых предпочитают шоу с участием эстрадных звезд. 97% смотрят обращение президента, 39% — художественные фильмы и 5% — другие развлекательные программы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru