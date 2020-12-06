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Челябинск вошел в десятку городов, любящих смотреть «Голубой огонек» в новогоднюю ночь

Такие данные показал соцопрос
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Без выступлений эстрадных звезд не обходится ни один Новый год

Без выступлений эстрадных звезд не обходится ни один Новый год

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинск вошел в десятку городов, жители которых любят смотреть «Голубой огонек» в новогоднюю ночь. К такому выводу пришло исследовательское агентство Zoom Market, проведя опрос среди жителей 25 населенных пунктов.

Город Челябинск оказался на девятом месте, а лидерами стали жители Саратова, Иваново и Перми. Всего в новогоднюю ночь телевизор смотрят 86% россиян, 56% из которых предпочитают шоу с участием эстрадных звезд. 97% смотрят обращение президента, 39% — художественные фильмы и 5% — другие развлекательные программы.

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