Мишустин дал Челябинску 60 миллионов рублей на строительство школ

Деньги получат Челябинск и Татарстан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинская области получит 60 млн рублей на строительство общеобразовательных школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Деньги возьмут из федерального бюджета.

— 60 млн рублей поступят в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами, — сообщается на сайте Правительства.

Финансирование получит еще один регион — Республика Татарстан. Правда, туда направят примерно в восемь раз больше денег, а именно 493 млн рублей.

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