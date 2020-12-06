Лучше всех! В Челябинске наградили победителей конкурса «Молодые профессионалы»

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр образования и науки Александр Кузнецов чествовали лучших молодых профессионалов.

В нынешнем году Челябинская область, бесспорный лидер национального чемпионата «Молодые профессионалы», побила собственный рекорд, завоевав в финале 22 награды. Победителей престижного конкурса чествовали в резиденции губернатора. Награды ребятам вручила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр образования и науки Александр Кузнецов.

— Я думаю, что это не предел, и в следующем году этот результат будет еще более высоким. Этот чемпионат откроет для вас новые перспективы, станет определенной ступенью профессионального роста. Те, кто сегодня является наставником, еще вчера был участником и конкурсантом. Такая преемственность — это очень здорово! — сказала Ирина Гехт.

Из-за пандемии коронавируса в этом году первенство прошло в дистанционно-очном формате. Сборная команда Челябинской области в составе 55 конкурсантов по 36 компетенциям, в том числе по 10 компетенциям лиги юниоров, превзошла собственные рекорды. В копилке — 5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых медали и 10 медальонов за профессионализм.

Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тыс. площадок проведения соревнований — в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Работе жюри помогали более 10 тысяч видеокамер, в режиме реального времени транслировавших выступления участников.