Если собрались гулять, одевайтесь теплее Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинск зима не только пришла, но уже хорошенько обосновалась и установила свои порядки. Пока обходится без лютых морозов, и ближайшая неделя не принесет сюрпризов.

По данным областного гидрометцентра, в понедельник, 7 декабря, температура воздуха составит 8 градусов ниже нуля. В вторник и среду потеплеет — столбик термометра покажет -6 и -4 градуса соответственно, а под конец недели начнет холодать.

Самыми морозными будут выходные — в субботу, 12 декабря, обещают -12 градусов, а в воскресенье — 11. На протяжении всей недели ночи будут не сильно холодней, температура будет лишь на 3-4 градуса ниже, чем днем. Осадков не предвидится.

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