Волонтеры движения «Соцгород» отметили профессиональный праздник

«Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!», — под таким девизом вот уже более двадцати лет работает Челябинское областное общественное движение «Соцгород», неизменным лидером которого является депутат Государственной думы Андрей Барышев.

«Соцгород» объединяет неравнодушных, добрых и отзывчивых людей, готовых откликнуться на чужую беду и прийти на помощь.

Деятельность движения направлена на поддержку социально-незащищенных категорий граждан. За годы существования организации через «Соцгород» прошли десятки тысяч волонтеров и добровольных помощников.

Свой профессиональный праздник они отмечают 5 декабря.

Андрей Барышев поздравляет коллег, единомышленников и соратников с этим событием:

— Я благодарен всем, кто по зову души занимается добрыми делами, не требуя за это благодарности и материальных благ. Спасибо вам за душевную щедрость, терпение и доброту! Ситуация с пандемией коронавируса показала, как много у нас отзывчивых и неравнодушных людей. Волонтеры всегда были и остаются авангардом нашего общества, примером для других, моральным ориентиром бескорыстного служения, помощи тем, кто в ней больше всего нуждается. С праздником друзья! С Днем волонтера!