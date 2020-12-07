На оживленном перекрестке в центре Челябинска отключат светофор

Светофоры отключат два раза Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 7 декабря, на перекрестке возле ДС «Юность» отключат светофоры. Как сообщили в комитете дорожного хозяйство, это связано с заменой оборудования.

На перекрестке улицы Труда и Свердловского проспекта светофор не будет работать с 09:00 до 12:00. Позже, с 13:00 до 16:00, отключат и светофор возле остановки «Юность»

Помимо этого, на улицах Челябинска в уборке задействованы 157 единиц техники и 273 дорожных рабочих.

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