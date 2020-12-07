В копейской школе из-за пожара эвакуировали всех учеников

Школьников экстренно эвакуировали в школе №6 Фото: t.me / НеКопейский рабочий

Сегодня утром занятия для учеников копейской школы № 6 начались с эвакуации. В столовой на первом этаже загорелось масло, поэтому всех школьников и преподавателей пришлось экстренно выводить из здания.

— Самостоятельно эвакуировались 683 человека — 646 учеников и 37 работников школы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Пригорание пищи ликвидировали.

Пожар удалось быстро потушить Фото: t.me / НеКопейский рабочий

Пожарные приехали оперативно, но еще быстрее сработали сотрудники школы — они самостоятельно потушили небольшой пожар, обошлось без пострадавших. Всех учеников вернули в классы, поэтому, если кто-то начал радоваться отмененной контрольной, то сделал это раньше времени.

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