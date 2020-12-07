В мэрии Челябинска рассказали, когда завершат монтаж новогодней иллюминации

Все фигуры, которые остались с прошлого года, уже подключили Фото: Валентина ВАГАНОВА

Монтаж новогодней иллюминации в Челябинске планируют завершить к четвергу, 10 декабря. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, световые арт-объекты, которые остались с прошлого года, уже запущены и функционируют. Подключена свето-музыкальная арка на Кировке.

— По новым объектами идут работы. За выходные появилась люстра и подсветка на Театральной площади, — отметил Максим Куляшов.

Иллюминацией украшают не только гостевые маршруты, но и отдаленные районы. Так, глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что появились светящиеся елки возле ДК в Новосинеглазово.

Между тем, ждет тотальное преображение ждет набережную реки Миасс в районе «Сада камней» — там будут установлены интерактивные качели — подвесные и балансир. Уличные торшеры и световые скамейки-звезды появятся в местах отдыха по Ленина от улицы Лесопарковой до Володарского. Еще одни качели установят на Тернопольской, ближе к так называемому лекторию. Всего установят восемь уличных торшеров, 12 скамеек-звезд, семь качелей-балансиров и три подвесных.

О том, что уже сделано смотрите в нашем материале. В управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления, кликайте и ищите самые красивые места доя прогулок!

Продолжается строительство ледового городка «Челябинск космический». Его планируют открыть до 22 декабря. Недавно власти устроили виртуальную экскурсию по ледовому городку.

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