Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 7 декабря в регионе зафиксировано 28 752 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 300 южноуральцев, 8 из которых — школьники. При этом выздоровели 100 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 18 119 пациентов. Еще 9 624 больных находятся под присмотром врачей.
Статистика смертей тоже продолжает расти. За прошедшие сутки умерли 13 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 80-летний и трое 70-летних мужчин, а также четыре женщины 51, 59, 62 и 69 лет умерли непосредственно от вируса, у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:
— сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий — мужчина, 67 лет;
— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий — мужчина, 72 года;
— сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия — женщина, 62 года;
— сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — мужчина, 70 лет;
— гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность — мужчина, 67 лет.
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