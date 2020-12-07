Челябинск получил 28 новых автобусов на газе

Старые автобусы постепенно заменяют на новые Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинск получил еще 14 новых автобусов на газе. Они прибыли сегодня ночью. Всего пригнали 28 автобусов. Об это доложил на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

— Два автобуса приняты и забрендированы, документы отправлены в Миндортранс для оплаты, — сообщил Максим Куляшов.

Процедуру приемки планируют завершить к среде, 9 декабря.

Тем временем активно ведется заключение контрактов по муниципальным маршрутам на следующий год. Отыграны 14 троллейбусных и девять трамвайных маршрутов, еще по пяти трамвайным конкурсные процедуры завершатся в четверг, 10 декабря. На этой неделе также выберут перевозчика по девяти автобусным маршрутам из 18.

Продолжаются рейды по соблюдению санитарных норм на транспорте. На прошлой неделе нашли нарушения по дезинфекции у четырех перевозчиков и шесть водителей были без масок.

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