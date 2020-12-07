Чтобы елки не спилили: в скверах Челябинска установят видеонаблюдение

Парки Челябинска будут под чутким взором «большого брата» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние базары в Челябинске начнут работу с 15 декабря. Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, места под них уже определены. Сколько будут стоить хвойные красавицы, пока неизвестно. По опыту прошлого года, цены варьировались от 300 до 1500 рублей.

Между тем, горожане опасаются за елочки, которые растут на улицах и в парках. Так, в прошлом году вандалы обрезали макушки голубых елей. С этого года в скверах начали установку видеокамер.

— Мы понимаем, что 100% защиты от вандалов нет. Для минимизации рисков в рамках создания «умного города» во всех скверах будут системы видеонаблюдения. Уже установлено четыре системы и до конца года планируется еще три. В следующем году продолжим эту работу, — заммэра по городской среде Александр Егоров.

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