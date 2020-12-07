В Челябинской области насмерть замерзла трехлетняя девочка

Следственный комитет ведет расследование Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла в одном из частных домов Сатки Челябинской области. 4 декабря там обнаружили тело 3-летней девочки, которая умерла от переохлаждения. По словам матери ребенка, перед сном она убедилась, что дочка спит в своей кроватке, а утром нашла ее в холодных сенях.

— В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас расследование продолжается, собирается доказательственная база.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru