В Челябинской области насмерть замерзла трехлетняя девочка

Следственный комитет ведет расследование
Фото: Олег ЗОЛОТО
Трагедия произошла в одном из частных домов Сатки Челябинской области. 4 декабря там обнаружили тело 3-летней девочки, которая умерла от переохлаждения. По словам матери ребенка, перед сном она убедилась, что дочка спит в своей кроватке, а утром нашла ее в холодных сенях.
— В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Сейчас расследование продолжается, собирается доказательственная база.
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