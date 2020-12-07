Куда поехать из Челябинска, чтобы отпраздновать Новый год

В ресторанах Челябинской области отметить праздник не удастся Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, в какие города России могут поехать челябинцы, чтобы отпраздновать Новый год. В Челябинской области бары, рестораны и клубы работают до 23 часов, и новогодняя ночь не стала исключением. Такие же меры приняты в большинстве регионов, в том числе и в Москве, а в Санкт-Петербурге заведения и вовсе не будут работать с 30 декабря до 3 января.

Но есть и такие регионы, которые готовы отжигать в новогоднюю ночь. В Татарстане, например, ресторанам разрешат работать в ночь на 1 января до 03:00. Такое решение стало исключением, поскольку в остальные дни заведения должны закрываться до полуночи.

А больше всех настроены провожать 2020 год жители соседнего Башкортостана — там рестораны могут работать всю ночь, а в остальные дни каникул вечеринки будут идти до 02:00. При этом посетители обязаны соблюдать все санитарные требования. Поэтому, если вы хотите оторваться на полную катушку и распрощаться с уходящим годом крысы, смело езжайте в Уфу или другие города Башкирии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru