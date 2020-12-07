Банк УРАЛСИБ снизил ставки по стандартным ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки поосновным программам ипотечного кредитования.Снижение произошло по стандартным программам на покупку строящегося и готового жилья, программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков, а также по программе целевого кредитования под залог имеющейся недвижимости.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,29%, от 7 млн рублей включительно — 7,99%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,59% годовых, от 3 млн рублей включительно — 7,99%.

При получении кредита на покупку квартиры у ключевых партнеров Банка- действуют специальные условия.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Максимальная ставка по программам на покупку готового жилья — 15,09% годовых, на покупку строящегося жилья — 13,09% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (вторичная недвижимость).

Максимальная ставка по программам на покупку готового жилья — 14,89% годовых, на покупку строящегося жилья — 12,89% годовых у ключевых партнеров банка, определяется в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, категории заемщика и способа подтверждения дохода, наличия / отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (вторичная недвижимость).

Максимальная ставка по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков — 14,59% годовых, определяется в зависимости от суммы кредита, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога, категории заемщика, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности.

Cумма кредита — от 600 000 до 50 000 000 руб. Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 07.12.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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